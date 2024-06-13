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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı Başkanlığında Yönetim Kurulu Toplantısı Düzenlendi

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MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında yönetim kurulu toplantısı düzenlendi. Kanlı, parti binasındaki toplantıda, her alanda yaşanan sorunlara karşı duyarlı olduklarını belirtti. Toplumu ilgilendiren konulara hassasiyetle yaklaştıklarını ifade eden Kanlı, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı herkesin tedbirli olmasını istedi.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı başkanlığında yönetim kurulu toplantısı düzenlendi.

Kanlı, parti binasındaki toplantıda, her alanda yaşanan sorunlara karşı duyarlı olduklarını belirtti.

Toplumu ilgilendiren konulara hassasiyetle yaklaştıklarını ifade eden Kanlı, yaz aylarında artan orman yangınlarına karşı herkesin tedbirli olmasını istedi.

Kaynak: AA / Güncel

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