Dışişleri Bakanı Fidan: PKK'nın kararı tarihi ve önemli

Bakan Fidan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Erdoğan çok net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

MHP Adana'da Kan Bağışı Etkinliği Düzenledi

MHP Adana'da Kan Bağışı Etkinliği Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Adana İl Başkanlığı, Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışı etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan MHP il ve ilçe başkanları, vatandaşları kan bağışlamaya davet etti.

MHP Adana İl Başkanlığınca kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Türk Kızılay işbirliğinde Çukurova ilçesinde düzenlenen etkinliğe MHP İl Başkanı Yusuf Kanlı, MHP Çukurova İlçe Başkanı Mehmet Şahin ve Ülkü Ocakları Çukurova İlçe Başkanı Berk Akşak katıldı.

Etkinlikte, MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı ve beraberindekiler kan bağışında bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kanlı, "Hastanelerde kan bekleyen hastalarımızın ihtiyacının karşılanması için tüm vatandaşlarımızı kan bağışlamaya ve kampanyamızı desteklemeye bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Betül Aklan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Süreç nasıl ilerleyecek?

Süreç nasıl ilerleyecek?
PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi

PKK'nın feshi sonrası DEM Parti'den Selahattin Demirtaş hamlesi
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç hayli enteresan

TOGG ile BMW kaza yaptı, ortaya çıkan sonuç enteresan
Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, PKK'nın silah bırakmasını değerlendirdi

Eren Bülbül'ün annesi PKK'nın silah bırakması sonrası ilk kez konuştu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.