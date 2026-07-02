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Yurt Genelinde Sıcak Hava Etkisini Sürdürürken Bazı Bölgelerde Sağanak Bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde sıcak hava dalgasının süreceğini, kuzey, iç ve batı kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

(ANKARA) - Meteoroloji, Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürürken, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) tahminlerine göre; ülkenin kuzey, iç ve batı bölgelerinde parçalı ve zaman zaman çok bulutlu hava hakim olacak. Özellikle Doğu Akdeniz'de Toroslar mevkisi ile Marmara ve Batı Karadeniz'in bazı noktalarında yağış geçişleri beklenirken, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bilecik, Bursa, Kütahya, Bolu ve Karabük çevreleriyle Balıkesir'in batı kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

MGM, hava sıcaklıklarında ise dikkati çeken bir değişikliğin beklenmediğini, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların yurt genelinde etkisini sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA
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