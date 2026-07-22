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Meteoroloji'den Yurdun Kuzey ve Doğu Kesimleri ile Trakya İçin Kuvvetli Yağış ve Sağanak Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, Trakya'da ise yağışların yerel olarak kuvvetli olacağını bildirdi. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

(ANKARA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini, Trakya'da ise yağışların yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Trakya, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Bilecik, Trabzon, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Kars ve Ağrı çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimleri ve Van'ın doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

MGM, yağışların Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olacağını belirterek, kuvvetli yağışın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediğini açıklayan MGM, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA
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