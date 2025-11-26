Haberler

MGK Bildirisi: Bölgemizin geleceğinde terörün ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer olmadığı vurgulanmıştır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, "Terörün tam ve kalıcı biçimde sona erdirilmesi ile milli birlik ve dayanışmamızın tahkimine yönelik sürdürülen çok boyutlu çalışmalar ele alınmış;

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, "Terörün tam ve kalıcı biçimde sona erdirilmesi ile milli birlik ve dayanışmamızın tahkimine yönelik sürdürülen çok boyutlu çalışmalar ele alınmış; bölgemizin geleceğinde terörün ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer olmadığı vurgulanmıştır" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık 2 saat süren 'MGK Toplantısı' sonrası bildiri yayımlandı. Yayımlanan bildiride, "PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere milli birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla yürütülen faaliyetler ile son dönemde meydana gelen uluslararası gelişmeler hakkında Kurula bilgi sunulmuştur. 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda, terörün tam ve kalıcı biçimde sona erdirilmesi ile milli birlik ve dayanışmamızın tahkimine yönelik sürdürülen çok boyutlu çalışmalar ele alınmış; bölgemizin geleceğinde terörün ve şiddetin hiçbir tezahürüne yer olmadığı vurgulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

'TÜRKİYE, SURİYE HALKININ HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN DESTEĞİ SÜRDÜRECEK'

Bildirinin devamında Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin "Komşumuz Suriye'nin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelerek hak ettiği uluslararası konuma erişme ve bölgesel istikrara katkı sunma hususunda kaydettiği ilerlemeden duyulan memnuniyet dile getirilmiş; Türkiye'nin, kardeş Suriye halkının tüm kesimlerinin huzuru, refahı, esenliği ve güvenliği için sunduğu desteği sürdüreceği belirtilmiştir" denildi.

'GAZZE'DE BARIŞ VE İSTİKRARIN TEMİNATI OLACAK'

Bildiride Gazze konusuna ilişkin "Gazze'de sağlanan ve ülkemizin de mimarları arasında yer aldığı ateşkesin bölgedeki soykırımın durdurulması için hayati önem arz ettiği belirtilmiş; bununla birlikte, ateşkesi ihlal eden İsrail yönetiminin saldırılarına derhal son vermesi ve yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğinin altı çizilmiştir. Türkiye'nin, ateşkesin tesisinde olduğu gibi müteakip süreçte de Gazze'de barış ve istikrarın teminatı olacak mekanizmalarda sorumluluk üstlenmeye ve Gazze'nin ayağa kaldırılması gayretlerine katkı vermeye hazır olduğu ifade edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

'HAREKETE GEÇME ÇAĞIRISINDA BULUNULDU'

Sudan'da yaşanan gelişmelerin de değerlendirildiği belirtilen bildiride, "Ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik desteğimiz teyit edilerek, masum sivillerin maruz kaldığı katliamların bir an evvel durdurulmasına ve ülkedeki çatışmaların sona ermesine matuf adımların atılması için başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm uluslararası aktörlere iş birliği içerisinde harekete geçme çağrısında bulunulmuştur" denildi.

'ADİL VE KALICI BARIŞ İÇİN ÇABALAR SÜRECEK'

Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son duruma da değinilen bildiride, "Savaşın tırmanması riskine işaret eden gelişmeler karşısında diplomatik çözüm arayışlarının önemi vurgulanmış; Türkiye'nin kalıcı ve adil barışın tesisi için uluslararası ortaklarıyla birlikte çabalarını sürdüreceği kaydedilmiştir" ifadeleri kullandı.

Son olarak Azerbaycan ve Ermenistan konusuna ilişkin "Azerbaycan ve Ermenistan arasında yürütülen barış sürecinde son dönemde kaydedilen müspet gelişmeler muvacehesinde ikili ve bölgesel iş birliği imkanları ele alınmış; Güney Kafkasya'da barış ve istikrarın tesisi ile kalkınmanın sağlanmasına yönelik irademiz teyit edilmiştir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
