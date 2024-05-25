Mezuniyet töreninde protesto! Öğrenciler kendilerini tehdit eden müdüre sırtlarını döndü
Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, daha önce kendilerini okuldan kovmakla tehdit eden okul müdürü Ali Fuat Güney'e mezuniyet töreninde sırtını dönerek tepki gösterdi. Öğrencilerin protestosuna yanıt veren Güney "Size bunu kim yaptırıyorsa, ne Cumhuriyet'e saygısı var, ne büyük Atatürk'e saygısı var, ne devletimize saygısı var, ne de bu ülkeye saygısı var" dedi.
Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri, okul müdürü Ali Fuat Güney'e mezuniyet töreninde sırtlarını dönerek tepki gösterdi. Müdür Güney, öğrencilere "Size bunu kim yaptırıyorsa, ne cumhuriyete saygısı var, ne büyük Atatürk'e saygısı var, ne devletimize saygısı var, ne de bu ülkeye saygısı var" dedi.
TÖRENE KATILANLAR ALKIŞLARLA DESTEK VERDİ
Öğrencilerin, kendilerini okuldan kovmakla tehdit ettiği iddiası üzerinden tepki gösterdiği Güney'in kürsüdeki konuşması sırasında törene katılanlar da alkışlarla protestoya destek verdi.
"BİZ SİZE SAYGIYI, SEVGİYİ ÖĞRETTİK"
Okul müdürü Ali Fuat Güney, konuşması sırasında tepkiye "Lütfen bu güzel günün önemine göre davranalım. Evet, çocuklar devam edecek miyiz programımıza? Biz size saygıyı, sevgiyi öğrettik. Size bunu kim yaptırıyorsa, ne cumhuriyete saygısı var, ne büyük Atatürk'e saygısı var, ne devletimize saygısı var, ne de bu ülkeye saygısı var" şeklinde karşılık verdi. Töreni izleyen öğrenci velilerinin, Güney'in sözlerini alkışlar ve ıslıklarla böldüğü görüldü.