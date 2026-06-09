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Şişli'de 10 yıl önce Aynur Kanbur'u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı

Şişli'de 10 yıl önce Aynur Kanbur'u öldürmeye giden şüphelinin görüntüleri ortaya çıktı
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Şişli'de 10 yıl önce öldürülen Mezdeke grubu dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde gözaltına alınan Bülent Gündüz, polisteki ilk sorgusunda cinayeti itiraf etti. Şüphelinin olay günü Avcılar'dan Mecidiyeköy'e metrobüsle gittiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, ŞİŞLİ'de 10 yıl önce öldürülen 'Mezdeke grubu' dansçılarından Aynur Kanbur cinayetine ilişkin gözaltına alınan Bülent Gündüz poliste yapılan ilk sorgusunda cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Şüphelinin cinayeti işlediği gün, Avcılar'dan Mecidiyeköy'e metrobüsle gittiği anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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