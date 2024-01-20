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Meyhanede çıkan silahlı kavgada garson hayatını kaybetti

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Karabük'te bir meyhanede müşteriler arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan garson Yaşar Koçak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için polis çalışma başlattı.

KARABÜK'te, bir meyhanede müşteriler arasında çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan garson Yaşar Koçak (37), hayatını kaybetti.

Olay, saat 02.30 sıralarında Bayır Mahallesi Gazi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Meyhanede, G.S. ve oğlu O.S., ismi öğrenilemeyen kişiyle tartıştı. Tartışma büyüyünce G.S., otomobiline gidip tabancasını aldı. Meyhanede garson olarak görev yapan Yaşar Koçak da kavgaya müdahale edip, ayırmaya çalıştı. G.S.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşun Koçak'a isabet etti. Ağır yaralanan Yaşar Koçak, sağlık ekibi tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Koçak, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. G.S. ve oğlu O.S., olay yerinden kaçarken, polis yakalanmaları için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yaşar Koçak Karabük Olaylar Cinayet Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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