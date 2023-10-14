Mevsimlik İşçiler Arasında Çıkan Kavgada 2 Kişi Hayatını Kaybetti

ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde mevsimlik işçiler arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Vildan Kıraç'ın (19) ardından, bugün de Şener Gezgin (21) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçen pazartesi akşamı Gelendost'a bağlı Yenice köyü mevkisindeki çadır kentte meydana geldi. Çadırlarda kalan mevsimlik işçiler arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeğiyle açılan ateşle Vildan Kıraç, Şener Gezgin, Songül Akdoğan (47), Hayati Gezgin (44) ve Hakan Kıraç (16) yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Gelendost Devlet Hastanesi'ne, ardından Isparta'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralılardan Vildan Kıraç, salı günü hayatını kaybetti. Şener Gezgin de tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında Gökmen Kıraç, Memiş Kıraç, Mecnun Gezgin, Kamil Gezgin, Feridun Kaçan, Azat Kaçan jandarmadaki ifadelerinin ardından geçen çarşamba günü sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Olaydan sonra kaçan A.G. isimli kadın ve N.G. ise perşembe günü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. 2 şüpheli de tutuklandı.