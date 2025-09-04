Haberler

Mevlit Kandili Midyat'ta Dualarla İdraf Edildi

Mardin'in Midyat ilçesinde Mevlit Kandili, Hacı Kasım Altunkaynak Camisi'nde dualar ve mevlitlerle kutlandı. Yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, Filistin'deki zulme karşı dualar edildi. Cami çıkışında ise Midyat Belediyesi vatandaşlara ikramda bulundu.

Hacı Kasım Altunkaynak Camisi'nde yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim, Kürtçe, Türkçe ve Arapça mevlit okundu.

Filistin'de zulüm görenler için dua edildi.

Cami çıkışında Midyat Belediyesince vatandaşlara çeşitli ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel
