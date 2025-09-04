Mevlit Kandili Midyat'ta Dualarla İdraf Edildi
Mardin'in Midyat ilçesinde Mevlit Kandili, Hacı Kasım Altunkaynak Camisi'nde dualar ve mevlitlerle kutlandı. Yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim okunarak, Filistin'deki zulme karşı dualar edildi. Cami çıkışında ise Midyat Belediyesi vatandaşlara ikramda bulundu.
Mardin'in Midyat ilçesinde Mevlit Kandili dualarla idrak edildi.
Hacı Kasım Altunkaynak Camisi'nde yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim, Kürtçe, Türkçe ve Arapça mevlit okundu.
Filistin'de zulüm görenler için dua edildi.
Cami çıkışında Midyat Belediyesince vatandaşlara çeşitli ikramda bulunuldu.
Kaynak: AA / Selahattin Erol - Güncel