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Mevlid-i Nebi Haftası Konferansı Hatay'da Düzenlendi

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Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun'un katılımıyla Hatay İl Müftülüğü tarafından düzenlenen 'Peygamberimiz ve şahsiyet inşası' konulu konferansta, Mevlid-i Nebi haftasının önemi vurgulandı. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, dinin ve ahlakın yaşamımızdaki yeri hakkında önemli mesajlar verdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Selim Argun, Hatay İl Müftülüğünce düzenlenen "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konulu konferansa katıldı.

EXPO Kisecik Amfi Tiyatro'da düzenlenen konferansta, açılış konuşmasını yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Mevlid-i Nebi haftasının İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Tevhid bilincinin devletin var oluşundaki temeli olduğunu anlatan Masatlı, şöyle konuştu: "Bizler dün olduğu gibi bugün de ülkemizin geleceğini bu temeller üzerine inşa ediyoruz. Yetişkin, genç tüm insanımız, Peygamber Efendimizin örnek hayatını rehber olarak edinmeliyiz. Ahlak ve adalet, sabır ve dirayet, ilim ve irfandan müteşekkir toplum ancak ve ancak Allah resulünün rehberliğinde mümkündür. Bu duygu ve düşüncelerle Mevlid-i Nebi haftamız ve camiler ile din görevlileri haftamızı kutluyorum."

Masatlı, konferansa katılan herkese teşekkür etti.

Konferansta konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, her yıl Mevlid-i Nebi haftasını farklı temalarla kutladıklarını söyledi.

Konferansa, Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan konferansa katılan bazı öğrenciler, Filistin'e destek pankartları açtı.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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