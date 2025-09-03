Haberler

Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Kapsamında Valilik Ziyareti

Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Kapsamında Valilik Ziyareti
Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri çerçevesinde Çorum Valisi Ali Çalgan'ı ziyaret ederek Kur'an-ı Kerim hediye etti. Vali Çalgan, etkinliklerin hayırlara vesile olmasını diledi.

Çorum İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında Çorum Valisi Ali Çalgan'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım, ziyarette Vali Çalgan'a Kur'an-ı Kerim hediye etti.

Çalgan, Mevlid Kandili ile Mevlid-i Nebi Haftası'nın Çorum'a, Türkiye'ye ve İslam alemine hayırlar getirmesini temenni etti.

Kaynak: AA / Betül Balabaz - Güncel
