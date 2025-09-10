Mevlid-i Nebi Haftası Antakya'da Kutlandı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı.

Hatay Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin 1500'üncü yıl dönümünde Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından "Aile Peygamberimizle Huzur Buldu" konulu konferans verildi.

Programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile davetliler katıldı.