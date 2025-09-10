Haberler

Mevlid-i Nebi Haftası Antakya'da Kutlandı

Mevlid-i Nebi Haftası Antakya'da Kutlandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında, Hazreti Muhammed'in 1500'üncü yıl dönümü anısına konferans düzenlendi. Konferansa Hatay Valisi Mustafa Masatlı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de katıldı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı.

Hatay Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda, Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin 1500'üncü yıl dönümünde Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Emin Ay tarafından "Aile Peygamberimizle Huzur Buldu" konulu konferans verildi.

Programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
