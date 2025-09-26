Haberler

Mevlana Bulvarı Kepekli Alt Geçidi'nde Asfalt Bakım Çalışmaları Başlıyor

Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Bulvarı Kepekli Alt Geçidi-Ankara Merkez istikametinde 27 Eylül 2025 gecesi başlayacak olan asfalt bakım ve onarım çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Çalışmalar süresince trafik akışının köprü üzerinden sağlanacağı açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mevlana Bulvarı Kepekli Alt Geçidi-Ankara Merkez istikametinde yarın gece asfalt bakım ve onarım çalışması başlatılacağını duyurdu.

ABB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"27 Eylül 2025 Cumartesi gecesi başlayıp, 29 Eylül 2025 Pazartesi sabahı tamamlanması planlanan Mevlana Bulvarı Kepekli Alt Geçidi-Ankara Merkez istikametinde asfalt bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Çalışmalar süresince trafik akışı köprü üzerinden sağlanacaktır. Bu nedenle, sürücülerimizin dikkatli olmaları ve mümkünse alternatif güzergahları tercih etmeleri önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
