Mevlana Bulvarı Kepekli Alt Geçidi'nde Asfalt Bakım Çalışmaları Başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Mevlana Bulvarı Kepekli Alt Geçidi-Ankara Merkez istikametinde yarın gece asfalt bakım ve onarım çalışması başlatılacağını duyurdu.

ABB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"27 Eylül 2025 Cumartesi gecesi başlayıp, 29 Eylül 2025 Pazartesi sabahı tamamlanması planlanan Mevlana Bulvarı Kepekli Alt Geçidi-Ankara Merkez istikametinde asfalt bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Çalışmalar süresince trafik akışı köprü üzerinden sağlanacaktır. Bu nedenle, sürücülerimizin dikkatli olmaları ve mümkünse alternatif güzergahları tercih etmeleri önemle rica olunur."