Metropolit Yorgi Kirilios Druganis Hayatını Kaybetti
Gökçeada ve Bozcaada'nın eski metropoliti Yorgi Kirilios Druganis, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi 29 Mayıs'ta Gökçeada Merkez Panayia Kilisesi'nde yapılacak törenle toprağa verilecek.
Eski Gökçeada ve Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis hayatını kaybetti.
Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde uzun yıllar metropolit olarak görev yapan Druganis, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Yorgi Kirilios Druganis cenazesi, 29 Mayıs'ta Gökçeada Merkez Panayia Kilisesi'nde düzenlenecek törenin ardından Tepeköy Mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: AA / Mehmet Efe Kansu - Güncel