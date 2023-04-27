Metrodaki kalabalığa girmek istemeyen vatandaş, yürüyen merdivenlere ters yönden bindi

İstanbul metrosunda kaydedilen bir görüntü sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Kalabalığa girmemek için ters yöndeki yürüyen merdivene binen bir adam, uzun uğraşlar sonucu inmeyi başarırken, heyecan içinde onu izleyen kalabalıktan ise alkış tufanı koptu.