Metrodaki kalabalığa girmek istemeyen vatandaş, yürüyen merdivenlere ters yönden bindi
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İstanbul metrosunda kaydedilen bir görüntü sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Kalabalığa girmemek için ters yöndeki yürüyen merdivene binen bir adam, uzun uğraşlar sonucu inmeyi başarırken, heyecan içinde onu izleyen kalabalıktan ise alkış tufanı koptu.
İstanbul metrosunda kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler vatandaşları güldürdü.
Yoğunluğun yaşandığı saatlerde metroya binen bir kişi, kalabalığa girmemek için ters yöndeki yürüyen merdinvenden inmeye çalıştı.
Dakikalarca ters yönden inmek için mücadele veren vatandaş, uzun uğraş sonucu inmeyi başardı.
O esnada metroda bulunanlar ise ters yöndeki merdivenden inmeyi başaran vatandaşı alkışlamaya başladı.