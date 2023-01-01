Kadının sıkıştığı yeri gören yolcular, metroyu durdurup yetkilileri aradı

Ankara'daki metroda ilginç anlar yaşandı. Bir kadının metroda bulunan tutunma direklerinin arasına kafasını sıkıştırması sonrasında diğer yolcular tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi. İstasyona gelen ekipler demirleri keserek kadını kurtardı.

Dün saat 18.00 sıralarında Kızılay-Batıkent metrosunda ismi öğrenilemeyen kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle kafasını metrodaki tutunma direklerinin arasına sıkıştırdı. Panikleyen kadın, diğer yolcuların yardımına rağmen kafasını demir direklerin arasından çıkaramadı.

DİREĞİ KESEREK KADINI KURTARDILAR

Ardından Macunköy durağında güvenlik personeline bilgi verildi. Metro seferi durdurularak, olay yerine itfaiye çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir direği keserek kadını bulunduğu yerden kurtardı. Yaklaşık yarım saat bu durakta bekleyen metro, olayın ardından seferine devam etti.