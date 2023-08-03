Metrobüste gergin anlar! Çevreye rahatsızlık verdiği yetmiyormuş gibi uyaranlara da tehditler savurdu
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İstanbul'da Söğütlüçeşme metrobüste bir gencin yüksek sesle müzik dinlemesi tansiyonu yükseltti. Yolcuların rahatsızlığı sonucu sesin kısılması için uyarı anonsu yapıldı. Bir kadının "Hangi geri zekalı dinliyor" demesi üzerine şahıs, etrafındakilere tehditler savurdu. Kadına bağıran genç, "Yeni cezadan çıktım, babama acımadım sana hiç acımam" dedi.
İstanbul'da Söğütlüçeşme metrobüste yüksek sesle müzik dinlemen tartışması yaşandı. Yolcuların durumdan rahatsız olması nedeniyle yüksek sesle müzik dinleyenler için sesin kısılması için uyarı anonsu yapıldı.
TEHDİTLER SAVURDU
Bir kadının "Hangi geri zekalı dinliyor" demesi üzerine yüksek sesle müzik dinleyen, etrafındakilere tehditler savurdu. Kadına bağıran genç, "Yeni cezadan çıktım, babama acımadım sana hiç acımam" dedi.
CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ
Gergin anlar bir başka yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.