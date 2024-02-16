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Metrobüste infial yaratan görüntü! Dakikalarca taciz edip durağa gelince kaçtı

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İstanbul'da bir metrobüste yaşanan taciz görüntüleri infial yarattı. Ayakta duran bir kadın yolcunun arkasına geçen sapık, parmaklarıyla dakikalarca taciz etti. Mide bulandıran olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, şahsın metrobüsün durmasını fırsat bilerek kaçtığı öğrenildi.

Megakent İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Ayakta yolculuk eden bir kadını dakikalarca taciz eden sapık, metrobüsün durağa gelmesini fırsat bilerek kayıplara karıştı.

METROBÜSTE MİDE BULANDIRAN GÖRÜNTÜ

İstanbul'da bir metrobüste kaydedilen görüntüler deyim yerindeyse infial yarattı. Güpegündüz çekilen görüntülerde ayakta duran bir kadın yolcunun arkasına geçen sapık, parmaklarıyla uzun süre tacizde bulundu.

ARA SIRA TELEFONUNU ÇIKARIP KONTROL ETTİ

Ara ara telefonunu kontrol ettiği de görülen şahıs fark edilmediğini düşünerek mide bulandıran eylemini gerçekleştirmeye devam etti.

DURAKTA KAYIPLARA KARIŞTI

Taciz anları metrobüsteki bir başka yolcu tarafından cep telefonuyla saniye saniye kameraya alındı. Tacizci ilerleyen dakikalarda ise metrobüsün durmasını fırsat bilerek kaçtı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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