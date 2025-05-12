Metrobüs Kazasında Hayatını Kaybeden Ebru Heper'in Cenazesi Sivas'ta Defnedildi
İstanbul Beylikdüzü'nde meydana gelen metrobüs kazasında hayatını kaybeden Ebru Heper'in cenazesi, memleketi Sivas'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.
İstanbul Beylikdüzü'nde metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden yolcu Ebru Heper'in cenazesi, memleketi Sivas'ta toprağa verildi.
İstanbul'daki işlemlerinin ardından 37 yaşındaki Heper'in cenazesi Sivas'ta Ay Yıldız Camisi'ne getirildi.
Bir sigorta şirketinde çalıştığı öğrenilen Heper'in eşi Sabri Heper, törende gözyaşı döktü.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Heper'in cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı'nda defnedildi.
Cenaze törenine, Heper'in ailesi ve vatandaşlar katıldı.
Beylikdüzü Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nda, 10 Mayıs'ta, metrobüsün yolcu almak için bekleyen diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada Ebru Heper hayatını kaybetmiş, 57 kişi yaralanmıştı.