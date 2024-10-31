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Metrobüs Kazasında 1 Ölü, 32 Yaralı: Soruşturma Tamamlandı

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Sefaköy'de gerçekleşen metrobüs kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda 5 tutuklu sanığın 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçlamasıyla 2 ila 15 yıl arasında hapis cezası talep edildi.

Sefaköy'de 29 Ağustos 2024 tarihinde bir metrobüsün karşı yönden gelen metrobüse çarpması sonucu 1 kişinin hayatın kaybettiği 32 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede 5 tutuklu sanığın 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan ayrı ayrı 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Metrobüs Kazasında 1 Ölü, 32 Yaralı: Soruşturma Tamamlandı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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