METRO İSTASYONUNDA KADINLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİ İDDİASIYLA DARBEDİLDİ - Haberler

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METRO İSTASYONUNDA KADINLARIN FOTOĞRAFINI ÇEKTİĞİ İDDİASIYLA DARBEDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BURSA'nın Nilüfer ilçesindeki metroda kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu İbrahim E. (18) darbedildi.

BURSA'nın Nilüfer ilçesindeki metroda kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu İbrahim E. (18) darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı, yaralanan şüpheli hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Ertuğrul Dörtçelik Çocuk Hastanesi Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Metroya binen yabancı uyruklu İbrahim E., iddiaya göre vagondaki kadınların fotoğraflarını çekti. Diğer yolcuların fark etmesiyle öfkelenen kalabalık, şüphelinin üzerine yürüdü. Kısa süreli arbedenin ardından metrodan indirilen İbrahim E. çevredekilerce darbedildi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan İbrahim E.'yi hastaneye kaldırdı. İbrahim E.'nin darbedildiği anlar ise bir vatandaşın güvenlik kamerasına yansıdı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dörtçelik Çocuk Hastanesi Güncel Haberler

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