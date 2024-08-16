Metro İstanbul ile Bakü Metrosu Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Metro İstanbul ile Bakü Metrosu arasında dünya metrolarını bir araya getirecek Metro Connect Summit etkinliği için işbirliği anlaşması imzalandı.

Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy başkanlığındaki heyet, Azerbaycan'da temaslarda bulundu. Temaslar kapsamında Soy ve beraberindeki heyet, Bakü Metrosu Başkanı Zaur Hüseynov ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından Soy ve Hüseynov, Nisan 2025'te Bakü'de düzenlenmesi planlanan Metro Connect Summit etkinliğini gerçekleştirmek üzere Metro İstanbul ile Bakü Metrosu'nun işbirliği yapmasını öngören anlaşmaya imza attı.

Törende konuşan Soy, kardeş ülke Azerbaycan'la verimli iletişim halinde olduklarını söyledi.

Soy, bugüne kadar Bakü Metrosu ile sinyalizasyon ve bakım teknolojileri başta olmak üzere pek çok konuda tecrübe paylaşımları yaptıklarını belirterek, "Şimdi tüm dünya metrolarının buluşacağı bir zirve hazırlığındayız. İki kardeş şehir olarak, önümüzdeki yıl dünya metrolarına yeni bir platform sunacağız. Bakü Metrosu'nun zengin deneyimi ile Metro İstanbul'un ileri teknoloji ulaşım çözümleri ve tecrübesi bir araya gelecek. Bu zirve ile sektörün potansiyelinin daha geniş bir ölçekte yayılmasını sağlayacağız. Zirve, metro sistemleri alanında faaliyet gösteren şirketler ve üreticiler ile metro işletmeleri arasında bir köprü kuracak." diye konuştu.

Bakü Metrosu Başkanı Hüseynov, son yıllarda Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşlik ilişkilerinin niteliksel olarak yeni bir seviyeye yükseldiğini belirtti.

Hüseynov, "Bakü Metrosu ile Metro İstanbul, karşılıklı ilişkilerini yıllar boyunca güçlendirerek sürdürüyor. Metro Connect Summit, bu işbirliğinin bir sonucudur. Bu etkinlikle Türk Cumhuriyetlerini, Orta Doğu ve Avrupa'da bulunan metro işletmecileri ile raylı sistemler sektöründe faaliyet gösteren şirketleri bir araya getirerek ortak sorunların tartışılmasını ve deneyim paylaşımını sağlayacak. Metro İstanbul ile gerçekleştireceğimiz zirve ile bölgede sektörün potansiyelini ve ihtiyaçlarını ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.