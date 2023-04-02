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Meteorolojiden Balıkesir için gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteorolojiden Balıkesir için gök gürültülü sağanak uyarısı

Güncel Haberler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Balıkesir için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar kuzey ve batı ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: AA / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Balıkesir Güncel Haberler

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