Meteoroloji uyardı, Diyarbakır'da sağanak yağış başladı
Güncel Haberler
Meteoroloji uyardı, Diyarbakır'da sağanak yağış başladı Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden Diyarbakır için sağanak uyarısında bulundu, yağış etkisini gösterdi.
Meteoroloji uyardı, Diyarbakır'da sağanak yağış başladı
DİYARBAKIR - Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden Diyarbakır için sağanak uyarısında bulundu, yağış etkisini gösterdi. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden dün yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre; bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, dün öğle saatlerinden sonra Diyarbakır il genelinde ve Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli 21-50 kg/m2, Diyarbakır çevrelerinde yer yer çok kuvvetli 51- 75 kg/m2 olması beklendiği bildirilmişti.Yağışların salı günü sabah saatlerinden itibaren Siirt, Şırnak, Mardin, Batman çevrelerinde kuvvetli 21-50 kg/m2, yer yer çok kuvvetli 51-75 kg/m2 olacağı tahmin edildiği açıklanmıştı.Bugün sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır'da sağanak etkisini gösterdi. Vatandaşlar, tedbir alarak dışarı çıktı.