Meteoroloji uyardı, Diyarbakır'da sağanak yağış başladı

DİYARBAKIR - Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden Diyarbakır için sağanak uyarısında bulundu, yağış etkisini gösterdi. Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden dün yapılan yazılı açıklamada, son değerlendirmelere göre; bölgede beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, dün öğle saatlerinden sonra Diyarbakır il genelinde ve Şanlıurfa'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli 21-50 kg/m2, Diyarbakır çevrelerinde yer yer çok kuvvetli 51- 75 kg/m2 olması beklendiği bildirilmişti.Yağışların salı günü sabah saatlerinden itibaren Siirt, Şırnak, Mardin, Batman çevrelerinde kuvvetli 21-50 kg/m2, yer yer çok kuvvetli 51-75 kg/m2 olacağı tahmin edildiği açıklanmıştı.Bugün sabah saatlerinden itibaren Diyarbakır'da sağanak etkisini gösterdi. Vatandaşlar, tedbir alarak dışarı çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel