Meteoroloji tarih verdi! Hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerine çıkıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları hava sıcaklıklarıyla ilgili uyardı. Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının cuma gününden itibaren artarak mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

ÜLKE GENELİNDE ETKİLİ OLACAK

Bazı illerde sıcaklığın 40 dereceye kadar çıkması beklenirken, Meteoroloji'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Genellikle mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Cuma gününden itibaren artarak ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor."

BUGÜN HAVA NASIL?

Öte yandan bugün de Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzurum, Erzincan, Ardahan, Iğdır, Ağrı ve Kars çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçecek.