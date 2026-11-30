Meteoroloji Kırklareli'de kar uyarısı yaptı, kuzey ilçelerde akşama kadar sürecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Meteoroloji, Kırklareli için kuvvetli kar uyarısında bulundu. Karın bugün akşama kadar kuzey ilçelerinde etkisini sürdüreceği, buzlanma ve don nedeniyle ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
Kırklareli için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, il genelinde devam eden kar, bugün akşama kadar kuzey ilçelerinde etkisini sürdürecek.
Buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA