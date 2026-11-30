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Kırklareli için kuvvetli kar uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, il genelinde devam eden kar, bugün akşama kadar kuzey ilçelerinde etkisini sürdürecek.

Buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA