Haberler

Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' oylamasında çeşitli kategorilerde ödül kazanmış fotoğrafları değerlendirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Coşkun, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" başlıklı fotoğrafını tercih eden Coşkun, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'ın "Sevgi koridoru", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Harun Özalp'in "Hareket zamanı" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini seçti.

"Portre" kategorisinde Mehmet Futsi'nin "Gizli yüz" fotoğrafını oylayan Coşkun, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Mahmoud Abu Hamda'nın, "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" başlıklı karesi oldu.

"Topluma verilecek mesajı yakalamaya çalışıyorsunuz"

Oylamaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Coşkun, AA'nın milli ve marka bir kuruluş olduğunu vurgulayarak, Ajansı yürüttüğü çalışmalardan dolayı tebrik etti.

Fotoğrafla bir anı, o kareyi yakalamanın başka olduğunu belirten Coşkun, "Hem düşünüyorsunuz hem yakalıyorsunuz ve oradan da topluma verilecek mesajı yakalamaya çalışıyorsunuz, bu gerçekten anlamlı." dedi.

Coşkun, 6 kategoride oylamaya sunulan 112 fotoğrafı değerlendirdiğini ve fotoğrafları seçmekte zorlandığını dile getirdi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
Piyasalarda Fed korkusu! Altın ve gümüş fiyatları bir gecede çakıldı

Piyasalarda deprem! Art arda rekorlar kırarken bir gecede çakıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Altındaki yükselişin ardından kuyumcuların önü doldu taştı

Türkiye'nin dört bir yanında aynı kuyruklar var
Burkina Faso'da tüm siyasi partiler feshedildi

Ülkedeki tüm siyasi partileri kapattı
Eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığı şoke eden DNA raporu

Eski eşini ve oğlunu vurmuştu! DNA raporu mahkemede şok etkisi yarattı
Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı

Restoran ve kafelerde yeni dönem! Resmen yasaklandı
Şeyma Subaşı'dan radikal karar: Bikinili fotoğraflarımı zor görürsünüz

Subaşı'dan radikal karar: Artık bikinili fotoğraf ve videolarımı...
Trump'tan gündem yaratacak Kanada kararı: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti

Trump'tan ses getirecek karar: Tüm uçakların sertifikasını iptal etti