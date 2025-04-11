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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen kuvvetli yağışlar, rüzgar ve zirai don konusunda vatandaşları uyardı. Hava sıcaklıklarında değişiklikler beklenirken, özellikle Karadeniz bölgesinde olumsuzluklar yaşanabileceği belirtildi.

(ANKARA) – Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yurttaşları kuvvetli yağışlara, kuvvetli rüzgara ve zirai dona karşı tekrar uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) sabah saatlerinde sosyal medyadan yaptığı açıklamada hava sıcaklığının; Marmara, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı ve Orta Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağını, İç Anadolu'nun güneydoğusu ile Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağını, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağını kaydetti.

Yağışların, Rize çevreleri ile Trabzon'un doğu, Samsun, Ordu ve Giresun'un iç, Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğini aktaran MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Rüzgarın, İç Anadolu ile Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatı yönlerinden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini belirten MGM, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.

Açıklamanın devamında, yurdu etkileyecek soğuk ve yağışlı havayla birlikte iç ve kuzey kesimlerde zirai don beklenildiği kaydedildi. Bu gece İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzey batı kesimlerinde zirai don hadisesi beklendiğini hatırlatan MGM, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşları MGM tarafından il ve ilçeler için hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkate almalarını ve zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmalarını istedi.

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Kaynak: ANKA / Güncel
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