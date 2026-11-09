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Meteoroloji Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı bekliyor

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Meteoroloji Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kar yağışı bekliyor
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Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini açıkladı. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtildi.

(ANKARA) - Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını belirterek, hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceğini kaydetti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün Marmara'nın batısı, Afyonkarahisar dışında Ege Bölgesi ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceğini açıklandı.

Kaynak: ANKA
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