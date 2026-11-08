Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in doğusunda 6-8 kuvvetinde fırtına uyarısında bulundu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Doğu Karadeniz'in doğusu için öğle saatlerinden itibaren fırtına uyarısında bulunuldu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Doğu Karadeniz'in doğusunda halen devam etmekte olan rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA