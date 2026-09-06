Meteoroloji'den Kuvvetli Sağanak Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bugün yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek, vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Hatay, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediği kaydedilen açıklamada, sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirildi. Öte yandan, rüzgarın, ülke genelinde kuzey ve doğu yönlerden; güney kesimlerde ise güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği kaydedildi.

Kaynak: ANKA