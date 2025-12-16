Meteoroloji'den Orta Karadeniz'de Kuvvetli Yağış, Orta Akdeniz'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta Karadeniz kıyıları için kuvvetli yağış, Orta Akdeniz'in iç kesimleri için kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı. Bugün yurdun batısında parçalı bulut ve sis, Doğu Anadolu Bölgesi'nde karla karışık yağmur ve don beklendiği bildirildi.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurdun iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçecek. Hava sıcaklığı, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara, Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde hava bugün az bulutlu geçecek. Bölgelere gece saatlerinden itibaren yoğun sis hakim olacak. İç Anadolu Bölgesi ise çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çankırı çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görülecek.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde, parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, Bartın, Sinop, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kastamonu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak. Yağışların, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunun aralıklı karla karışık yağmurlu geçeceği bekleniyor. Bölgeye sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hakim olacak.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sinop çevreleri ile Kastamonu kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğini açıklayan MGM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

MGM, rüzgarın, Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.