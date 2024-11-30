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Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Meteoroloji'den Kuvvetli Rüzgar Uyarısı
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Marmara ve kıyı Ege'de bugün akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor. Rüzgarların saatte 50-70 km hıza ulaşması tahmin ediliyor. Vatandaşlar olumsuzluklara karşı tedbirli olmaya davet edildi.

(ANKARA) - Meteoroloji, yapılan son değerlendirmelere göre bugün akşam saatlerinden sonra Marmara ve kıyı Ege'de yer yer kuvvetli rüzgar beklendiğini bildirerek, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son tahminlere gere; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu, Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden yer yer kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, Rüzgarların saatte 50- 70 km hızda eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısı yaptı.

Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, yurtta hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 7, en düşük 1; İstanbul'da en yüksek 15, en düşük 8; İzmir'de en yüksek 19, en düşük 10 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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