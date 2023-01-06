Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı! Yurdun büyük bölümü beyaza bürünecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7-13 Ocak tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayınladı. Buna göre, yarından itibaren Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 20 santimi aşması beklenirken, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 7-13 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporu paylaşıldı. Raporda 3 bölge için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı.

YARINDAN İTİBAREN ETKİLİ OLACAK

Yarından itibaren etkisini gösterecek karın, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'yu beyaza bürümesi öngörülüyor. Kara yağışı hafta sonu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde, çarşamba gününden itibaren ise İç Anadolu'da etkili olacak.

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMİ BULACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan uyarıda, 07.01.2023 Cumartesi günü Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların; kuvvetli ve çok kuvvetli (40-75 kg/m2), kıyı kesimlerinde yer yer şiddetli yağmur ve sağanak (51-100 kg/m2), iç kesimlerinde yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olması beklendiği belirtildi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji'den yapılan uyarıda, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.