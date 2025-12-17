Haberler

Meteoroloji: Hava Sıcaklığı Kıyı Kesimlerde Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyredecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının yurdun kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini açıkladı. İç ve doğu kesimlerde hafif buzlanma, don ve pus bekleniyor.

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirildi.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurdun iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara ve Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Marmara Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Ege Bölgesi'nde ise sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde ise hava, parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar esmesi tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olurken, sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis hakim olacak.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde çok bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yoğun pus ve sis bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulutlu hava görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Güneydoğu Bölgesi'nde parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Sonraki maçta seni öldüreceğim

Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Seni öldüreceğim
Türkiye'yi alarma geçiren serseri İHA! Vur emri Eskişehir'den verilmiş

Ankara'yı alarma geçiren serseri İHA! Vur emriyle füzeler ateşlendi
'İlaçtır' dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu

"İlaçtır" dedi, paylaştı! Cam kenarındaki bornozlu pozları çok konuşuldu
Börek tezgahında fareler cirit attı

Börek tepsilerinin arasında fareler cirit attı
Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Sonraki maçta seni öldüreceğim

Fenerbahçe'nin yıldızı rakibini tehdit etmiş: Seni öldüreceğim
Boşanma davasında algıları yıkan 'nafaka' kararı

Boşanma davasında algıları yıkan karar
Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antep fıstığıyla ilgili önemli karar
Messi, Hindu tanrısı Hanuman'ı ziyaret etti

Onu daha önce böyle görmediniz!
Akaryakıta gece yarısı bir büyük indirim daha geldi

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Sessiz sedasız dev bir indirim geldi
3 harfli markette bozuk tavuk skandalı

Skandal görüntüler 3 harfli markette kaydedildi
Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması

Galatasaray'dan gece yarısı Icardi açıklaması
Güllü'nün oğlu, 'Ablan anneni öldürebilir mi?' sorusuna böyle yanıt verdi: Bir kişi için yapabilir

Tuğberk'ten "Ablan anneni öldürebilir mi?" sorusuna korkunç yanıt
Sinan Burhan, 'Otel sahibi Turizm Bakanı olamaz' diyen CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı

Ünlü gazeteci, canlı yayında CHP'yi fena köşeye sıkıştırdı
title