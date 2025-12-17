Meteoroloji: Hava Sıcaklığı Kıyı Kesimlerde Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyredecek

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün hava sıcaklığının yurdun kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirildi.

MGM'nin tahminlerine göre, bugün yurdun iç ve doğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçecek. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimleri ile kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Bölgelere göre hava durumu

Marmara ve Ege Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Marmara Bölgesi'nde sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus, yer yer sis görülecek. Ege Bölgesi'nde ise sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Akdeniz Bölgesi'nde ise hava, parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden kuvvetli rüzgar esmesi tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu hava hakim olurken, sabah ve gece saatlerinde hafif buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis hakim olacak.

Batı Karadeniz Bölgesi'nde çok bulutlu hava hakim olacak. Gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yoğun pus ve sis bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulutlu hava görülecek. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor. Güneydoğu Bölgesi'nde parçalı bulutlu ve güneşli hava hakim olacak.