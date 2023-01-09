Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji'nin hava durumu raporuna göre yurdun batı kesimlerinde yarından itibaren yağış ve rüzgarın kuvvetli olması öngörülüyor. Yetkililer vatandaşları; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) beklenen rüzgarın, güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği bildirildi.

TEDBİR UYARISI YAPILDI

Yetkililer, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Çarşamba günü, Marmara, Ege, Orta ve Batı Akdeniz ile birlikte Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı ve güneybatısında da yağış görülecek. Yağışlar yüksek kesimlerde kar, kalan kesimlerde yağmur, Eskişehir, Uşak, Kütahya, Aydın, Denizli, Muğla, Burdur, Isparta, Antalya, Afyonkarahisar ve Mersin'de is kuvvetli olacak. Rüzgarın, Ege'nin güneyinde, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden (40-60 km/sa) kuvvetli esmesi bekleniyor.

Perşembe günü, Ege'nin güney kıyıları, Orta ve Batı Akdeniz, Batı Karadeniz ile İç Anadolu'nun kuzeybatı ile güneybatısında yağış görülecek. Yağışlar yüksek kesimlerde kar şeklinde olacak. Kalan kesimlerin parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Cuma günü, yağışların yurdun batı kesimlerinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 9, İstanbul'da 14, Samsun'da 15, Diyarbakır'da 10, İzmir'de 15, Erzurum'da 5 dereceye kadar yükselecek. Gece en düşük sıcaklık değerleri ise Erzurum'da -10, Ankara'da -2, İstanbul'da 6, Samsun'da 4, Diyarbakır'da -5, İzmir'de 6 derece civarında seyredecek.