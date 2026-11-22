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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Adıyaman'ın güney, Şanlıurfa'nın kuzey çevrelerinde etkisini artırarak gelecek 2 saat içinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Vatandaşlar, ani sel, su baskını, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

Kaynak: AA