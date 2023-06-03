Meteoroloji açıkladı: 30 il için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre 30 il için sağanak yağış uyarısı verildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında olması beklenirken, bazı bölgelerde ise fırtına etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 7 bölge de tam 36 ile sağanak yağış uyarısı geldi.

SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Yağışların, Marmara'nın doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum, Isparta, Burdur, Antalya'nın kuzey ve batı çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklenirken, sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

FIRTINA UYARISI

İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına beklenirken, yine yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkat ve tedbir uyarısı geldi.

30 İL İÇİN ALARM

Öte yandan uyarı verilen iller şöyle; Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kütahya, Muğla, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ankara, Aydın, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Denizli, Isparta, İzmir, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Uşak, Kırıkkale, Yalova, Düzce.