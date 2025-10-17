Midesinden çıkanlar yok artık dedirtti

Haberler

Haberin Videosunu İzleyin
Aksaray'da polisin durdurduğu araçta şüpheli davranışlar sergileyen yabancı uyruklu kişinin midesinden 433 gram metamfetamin çıkarıldı.

Aksaray'da polisin durdurduğu araçta şüpheli davranışlarda bulununca gözaltına alınan yabancı uyruklu A.M.'nin (20) yapılan muayenesinde midesinden 101 parça halinde 433 gram metamfetamin çıktı.

Polis ekiplerinin Aksaray'da gerçekleştiği operasyonda ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana kara yolu üzerinde yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan A.M. şüpheli davranışları nedeniyle gözaltına aldı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen A.M.'nin çekilen röntgeninde midesinde uyuşturucu tespit edildi. Tıbbi müdahale ile A.M.'nin midesinden 101 parça halinde 433 gram metamfetamin çıkarıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
