Meta ve YouTube'a bağımlılık gerekçesiyle 3 milyon dolar tazminat cezası

ABD'de mahkeme, Meta ve YouTube'un tasarım özellikleriyle bir kullanıcıyı bağımlı hale getirdiğine hükmederek toplamda 3 milyon dolar tazminat ödemelerine karar verdi.

LOS ABD'de mahkeme, Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta ile sosyal medya platformu Youtube'un, tasarım özellikleriyle bir kullanıcıyı "bağımlı hale getirdiği" gerekçesiyle 3 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

San Francisco'da görülen davada mahkeme heyeti, Meta ve Youtube'un 20 yaşındaki bir kullanıcıyı tasarım özellikleriyle "bağımlı hale getirdiği" ve zarar verdiği gerekçesiyle açılan davada kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, söz konusu platformların kullanıcısına acı ve ıstırap ile diğer mali yükler getirmesi nedeniyle 3 milyon dolar tazminat ödemelerine karar verdi.

Kararda, tazminatın yüzde 70'inin Meta, kalan kısmın ise YouTube tarafından ödenmesine hükmedildi.

Davacı K.G.M, Meta ile YouTube'un sonsuz kaydırma ve algoritmik içerik önerileri gibi özellikleri nedeniyle kendisini bağımlı hale getirdiği, kaygı ve depresyona sürüklediği iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

Davada, söz konusu sosyal medya platformlarının sigara ya da sanal bahis ortamları kadar bağımlılık oluşturan ürünler tasarladığı öne sürülmüştü.

Öte yandan, New Mexico'da görülen ayrı bir davada ise mahkeme, dün, Meta'yı, platformlarındaki çocuk güvenliği önlemleri konusunda kullanıcıları yanılttığı gerekçesiyle 375 milyon dolar para cezası ödemesine karar vermişti.

Kaynak: AA / Nuri Aydın
