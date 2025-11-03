Meta ve Nijerya Hükümeti Arasındaki Gizlilik Anlaşmazlığı Çözüldü

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta ile Nijerya hükümeti arasındaki 32,8 milyon dolarlık gizlilik anlaşmazlığı, tarafların uzlaşmaya varmasıyla çözüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemede görülen davada, Meta ve Nijerya Veri Koruma Komisyonu (NDPC) temsilcileri, 30 Ekim tarihli ve 31 Ekim'de mahkemeye sunulan uzlaşma şartlarını onayladı.

Meta'nın avukatı Fred Onuobia, duruşmada yaptığı açıklamada, "Taraflar uzlaşma şartlarını imzalamış olup, bunların mahkeme kararı olarak kayda geçirilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

NDPC'nin avukatı Adeola Adedipe, Meta'nın talebine itiraz etmedi.

Yargıç James Omotosho, tarafların vardığı anlaşmayı mahkeme kararı olarak onaylayarak "Tarafların dostane bir çözüm yolunu tercih etmesini takdir ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

NDPC, Nijeryalı kullanıcıların kişisel verilerini izinsiz işlediği, sınır ötesi veri aktarım kurallarını ihlal ettiği ve gerekli uyum değerlendirmesini sunmadığı gerekçesiyle şubatta Meta'ya 32,8 milyon dolarlık ceza kesmişti.

Meta ise karara itiraz etmiş ve uzlaşma talebinde bulunmuştu.