Haberler

Meta ve Nijerya Hükümeti Arasındaki Gizlilik Anlaşmazlığı Çözüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta ile Nijerya hükümeti arasındaki 32,8 milyon dolarlık gizlilik anlaşmazlığı, tarafların uzlaşmasıyla sona erdi. Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme, uzlaşma şartlarını onayladı.

ABD merkezli teknoloji şirketi Meta ile Nijerya hükümeti arasındaki 32,8 milyon dolarlık gizlilik anlaşmazlığı, tarafların uzlaşmaya varmasıyla çözüldü.

Ulusal basındaki haberlere göre, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Federal Yüksek Mahkemede görülen davada, Meta ve Nijerya Veri Koruma Komisyonu (NDPC) temsilcileri, 30 Ekim tarihli ve 31 Ekim'de mahkemeye sunulan uzlaşma şartlarını onayladı.

Meta'nın avukatı Fred Onuobia, duruşmada yaptığı açıklamada, "Taraflar uzlaşma şartlarını imzalamış olup, bunların mahkeme kararı olarak kayda geçirilmesini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

NDPC'nin avukatı Adeola Adedipe, Meta'nın talebine itiraz etmedi.

Yargıç James Omotosho, tarafların vardığı anlaşmayı mahkeme kararı olarak onaylayarak "Tarafların dostane bir çözüm yolunu tercih etmesini takdir ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

NDPC, Nijeryalı kullanıcıların kişisel verilerini izinsiz işlediği, sınır ötesi veri aktarım kurallarını ihlal ettiği ve gerekli uyum değerlendirmesini sunmadığı gerekçesiyle şubatta Meta'ya 32,8 milyon dolarlık ceza kesmişti.

Meta ise karara itiraz etmiş ve uzlaşma talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Adam Abu - Güncel
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı

Şener Üşümezsoy'dan yeni açıklama! O bölgeyi işaret ederek uyardı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
Selahattin Demirtaş'tan AİHM kararına ilk yorum

AİHM kararı açıklanır açıklanmaz Demirtaş cezaevinden mesaj yolladı
Mantar toplamak için evden çıkan anne ve oğlu sırra kadem bastı

Kentte sır olay! Köylüler de katıldı, anne ve oğlu her yerde aranıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.