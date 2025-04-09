Meta'nın 16 Yaş Altı Kullanıcılar için Canlı Yayın Kararı Bakanlık Tarafından Desteklendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Amerikan teknoloji şirketi Meta'nın Instagram platformunda 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan canlı yayın yapamaması kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Karar, Bakanlık olarak yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politikalarımızın küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meta'nın sosyal medya hesabından duyurduğu kararı alıntılayarak değerlendirmede bulundu.

AK Parti hükümetleri olarak, çocukların ve gençlerin dijital mecralarda güvenliğini sağlamanın en öncelikli konularından biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, titizlikle çalıştıkları "sosyal medya yaş kısıtlaması taslağı"na paralel olarak, Meta'nın söz konusu kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Uraloğlu, "Bu karar, Bakanlık olarak yürüttüğümüz kapsamlı çalışmaların uluslararası platformlarca dikkate alındığını ve politikalarımızın küresel ölçekte karşılık bulduğunu göstermesi açısından son derece kıymetli." ifadelerini kullandı.

Ebeveyn onayı olmadan canlı yayın yapılamamasının ve şüpheli müstehcenlik içeren görsellerin otomatik olarak bulanıklaştırılmasının, çevrim içi riskleri en aza indirmeyi hedefleyen çok önemli adımlar olduğunu vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla çocuklarımızın dijital alanda güçlü, özgür ama aynı zamanda güvenli bir şekilde var olabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Ulusal düzeyde koruyucu dijital politikalar üretmeye ve küresel teknoloji devleriyle işbirliği içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Bu alandaki kararlılığımız sayesinde sadece Türkiye'de değil, dünyada da standartları belirleyen bir ülke olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz."

Ebeveyn izni gerekecek

Meta, Instagram platformundaki "Teen Accounts"a (Genç Hesapları) ilişkin yenilikleri duyurmuştu.

Kuruluştan yapılan açıklamada, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağı belirtilmişti.

Ayrıca, "Teen Accounts" özelliğinin Facebook ve Messenger'a da genişletileceği kaydedildi.

Yeniliklerin birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da deneneceği bilgisi de verildi.