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Meta, Brezilya seçimlerinde Flavio Bolsonaro'yu kayırdığı iddialarını reddetti

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Meta, Brezilya'da Flavio Bolsonaro'yu taraflı algoritmalarla kayırdığı iddialarını reddetti. Şirket, sorunların hedefli baskıdan değil teknik aksaklıklar, dolandırıcılıkla mücadele ve yasal düzenlemelerden kaynaklandığını, tüm adaylara aynı kuralların uygulandığını savundu.

SAO ABD'li teknoloji şirketi Meta'nın, Brezilya'daki seçim ortamında mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı "siyasi ön yargı"yla hareket ettiğine ilişkin suçlamaları reddettiği bildirildi.

Meta'dan, Brezilya'daki seçimlerde Devlet Başkanı Lula'nın rakibi Flavio Bolsonaro'yu taraflı algoritmalar aracılığıyla kayırma iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Son dönemde yaşanan bir dizi sorunun, "hedefli baskı"dan ziyade küresel teknik aksaklıklar, dolandırıcılıkla mücadele önlemleri ve yasal düzenlemelerden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, sistemlerinin siyasi ideolojiye dayalı olarak içerik sunmadığı ve kuralların eşit bir şekilde uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Meta, dünyadaki diğer seçimlerde olduğu gibi Brezilya'daki tüm adaylara, partilere ve siyasi görüşlere de aynı kuralları uygulamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Lula'dan siyasi ön yargı suçlamaları

Lula, Instagram, Facebook ve WhatsApp platformlarını bünyesinde barındıran Meta'yı, seçim kampanyası sırasında rakibi Bolsonaro'yu kayırmak amacıyla taraflı algoritmalar ve yapay zeka kısıtlamaları kullanmakla suçlamıştı.

Buna göre, Bolsonaro'yla ilişkilendirilen hesaplar ve reklamların görünürlüklerinin yapay olarak şişirilmesinin yanı sıra WhatsApp'ın yapay zeka özelliği olan "Meta AI" ile Lula'nın seçim kampanyasına dair görseller oluşturulamazken Bolsonaro'yu destekleyen içeriklere izin verildiği savunulmuştu.

Brezilya'da Yüksek Seçim Mahkemesi ise, Meta'nın Lula ve rakibi Bolsonaro'ya eşit muamele göstermesi gerektiğine hükmetmişti.

Meta çalışanlarının iç görüşmelerine yer verilmişti

Öte yandan dün yerel "Folha de S. Paulo" gazetesinde, Meta çalışanlarına ait olduğu iddia edilen iç yazışmalara yer verilmişti.

Buna göre, Meta çalışanlarının, teknik aksaklıklar ve algoritmik sınırlamalar nedeniyle Lula'nın seçim kampanyasına ait hesaplarda belirli paylaşımların öne çıkarılmasının kısıtlandığını kabul ettikleri öne sürülmüştü.

Öte yandan çalışanların, bu arızaların sistemsel olduğunu savunduğu ifade edilmişti.

Brezilya'daki seçimler

Brezilya'da halk 4 Ekim'de devlet başkanı seçimi için sandık başına gitmiş ancak seçimler hiçbir adayın yüzde 50'yi aşamaması nedeniyle 25 Ekim'de yapılacak ikinci tura kalmıştı.

Devlet Başkanlığı yarışının ikinci turunda, mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile sağın adayı eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro yarışacak.

Kaynak: AA
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