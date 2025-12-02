Mesut Özil, AK Parti'nin 'Kütüphane Sohbetleri'ne konuk oldu

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve eski futbolcu Mesut Özil, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kütüphane Sohbetleri'ne konuk oldu.

AK Parti Genel Merkezi içerisinde yer alan AK Kütüphane'de gerçekleştirilen programa katılan Mesut Özil, gençlerle sohbet etti. Özil, Almanya'da üçüncü kuşak olarak dünyaya geldiğini belirterek, "Dedem Almanya'ya gittiğinde, genelde işçi olarak gittikleri için yaşadığı bölgede ya Türkler olurdu ya da yabancılar olurdu. Dil yok, aile yok, tanıdığınız kişiler yok. Bu samimiyeti o dönem öyle kurmuşlar; birbirlerine sahip çıkarak, destekleyerek bugüne kadar getirmişler. Hafta sonları biz büyükleri ziyaret ederdik. Bu bizim için çok değerliydi. Çünkü hafta sonu bazen bir gün çok zor oluyor. Geri baktığımda o anılar beni çok mutlu ediyor. Bugün de hala uğraşıyorum aileyi bir arada tutmak için. Çok değerli bir şey aileyi korumak, birlikte zaman geçirmek, teknolojiyi biraz dışarıda bırakmak" diye konuştu.

Almanya'da yaşayan insanların en büyük hayallerinin ülkelerine dönmek olduğunu söyleyen Özil, "Ben bunu kişisel olarak da yaşadığım için çok iyi biliyorum. Gurbetçileri çok iyi anlıyorum. Kökenimiz Türk'tü, yaşadığımız ülke farklıydı, destek yoktu. Almanlar başarılı olsak bile bizi ikinci kategori insan gibi görüyorlardı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da Türk toplumuna cesaret geldi. O, Türk kökenini, güçlü devlet hissiyatını uyandırdı" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ VERDİĞİ HER SÖZÜ TUTTU'

Telefon rehberinde kayıtlı en ünlü kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Özil, "Gençler, AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı ısrarla tercih ediyor. Çünkü verdiği her sözü tuttu. Sayın Cumhurbaşkanımız belirli bir yaşa gelmiş, ekonomik anlamda da güçlüdür. İsterse geri kalan ömrünü ailesiyle geçirebilir ama Sayın Cumhurbaşkanımızın beni en çok etkilediği nokta, 2010 yılından beri tanıyorum, sadece kendisi için değil; bu vatan için, bu millet için, gelecek nesiller için uyumadan yorulmadan çalıştığını gördüğüm içindir. Ben de bu MKYK'yı o yüzden kabul ettim. Çok mücadele ediyor, çok yoruluyor. Kolay bir iş değil. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımızla geçen Katar'a gittiğimde, eve döndüğümde yoruluyorum. Ben 37 yaşındayım. Sayın Cumhurbaşkanımıza bakıyoruz; bazen sabah İstanbul'da, öğle Ankara'ya gidiyor, akşam Afrika'da. Bunun değerini çok iyi bilmemiz lazım. Ben o yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Yaptığı mücadeleyi, milleti için ve yeni nesiller için çok değerli görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yoğun temposu uzun yıllardır devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'PEK ÇOK FUTBOLCU GAZZE'YE DESTEK VERMEKTEN ÇEKİNİYOR'

Özil, Gazze için paylaşımlar yapıp, farklı insanlara ulaşmaya çalıştığını belirterek, "Gazze konusunu dile getiren bazı futbolcular takımlarında sıkıntı yaşıyor. Özellikle Almanya'daki takımlarda Gazze'deki soykırımı dile getiren futbolcular dışarıda kalabiliyor ve bir şekilde susturulmaya çalışılıyor. Futbolculara yönelik sorunlar yaşanıyor. Pek çok futbolcu bundan dolayı destek vermekten çekiniyor. Bir taraftan saygı duyuyorum, çünkü çoğu futbolcunun ailesi ve çocukları var. Korkuyorlar, kariyerlerinin bitme ihtimali de olabilir ama benim inancım çok farklı olduğu için, Allah'a inandığım için ve her şeyimde o olduğu için kariyerimde hiçbir zaman susmadım" dedi.