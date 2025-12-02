Haberler

Mesut Özil, AK Parti'nin 'Kütüphane Sohbetleri'ne konuk oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve eski futbolcu Mesut Özil, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kütüphane Sohbetleri'ne konuk oldu.

Ak Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi ve eski futbolcu Mesut Özil, AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Kütüphane Sohbetleri'ne konuk oldu.

AK Parti Genel Merkezi içerisinde yer alan AK Kütüphane'de gerçekleştirilen programa katılan Mesut Özil, gençlerle sohbet etti. Özil, Almanya'da üçüncü kuşak olarak dünyaya geldiğini belirterek, "Dedem Almanya'ya gittiğinde, genelde işçi olarak gittikleri için yaşadığı bölgede ya Türkler olurdu ya da yabancılar olurdu. Dil yok, aile yok, tanıdığınız kişiler yok. Bu samimiyeti o dönem öyle kurmuşlar; birbirlerine sahip çıkarak, destekleyerek bugüne kadar getirmişler. Hafta sonları biz büyükleri ziyaret ederdik. Bu bizim için çok değerliydi. Çünkü hafta sonu bazen bir gün çok zor oluyor. Geri baktığımda o anılar beni çok mutlu ediyor. Bugün de hala uğraşıyorum aileyi bir arada tutmak için. Çok değerli bir şey aileyi korumak, birlikte zaman geçirmek, teknolojiyi biraz dışarıda bırakmak" diye konuştu.

Almanya'da yaşayan insanların en büyük hayallerinin ülkelerine dönmek olduğunu söyleyen Özil, "Ben bunu kişisel olarak da yaşadığım için çok iyi biliyorum. Gurbetçileri çok iyi anlıyorum. Kökenimiz Türk'tü, yaşadığımız ülke farklıydı, destek yoktu. Almanlar başarılı olsak bile bizi ikinci kategori insan gibi görüyorlardı. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız sayesinde, Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da Türk toplumuna cesaret geldi. O, Türk kökenini, güçlü devlet hissiyatını uyandırdı" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZ VERDİĞİ HER SÖZÜ TUTTU'

Telefon rehberinde kayıtlı en ünlü kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen Özil, "Gençler, AK Parti'yi ve Recep Tayyip Erdoğan'ı ısrarla tercih ediyor. Çünkü verdiği her sözü tuttu. Sayın Cumhurbaşkanımız belirli bir yaşa gelmiş, ekonomik anlamda da güçlüdür. İsterse geri kalan ömrünü ailesiyle geçirebilir ama Sayın Cumhurbaşkanımızın beni en çok etkilediği nokta, 2010 yılından beri tanıyorum, sadece kendisi için değil; bu vatan için, bu millet için, gelecek nesiller için uyumadan yorulmadan çalıştığını gördüğüm içindir. Ben de bu MKYK'yı o yüzden kabul ettim. Çok mücadele ediyor, çok yoruluyor. Kolay bir iş değil. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımızla geçen Katar'a gittiğimde, eve döndüğümde yoruluyorum. Ben 37 yaşındayım. Sayın Cumhurbaşkanımıza bakıyoruz; bazen sabah İstanbul'da, öğle Ankara'ya gidiyor, akşam Afrika'da. Bunun değerini çok iyi bilmemiz lazım. Ben o yüzden Sayın Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Yaptığı mücadeleyi, milleti için ve yeni nesiller için çok değerli görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu yoğun temposu uzun yıllardır devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'PEK ÇOK FUTBOLCU GAZZE'YE DESTEK VERMEKTEN ÇEKİNİYOR'

Özil, Gazze için paylaşımlar yapıp, farklı insanlara ulaşmaya çalıştığını belirterek, "Gazze konusunu dile getiren bazı futbolcular takımlarında sıkıntı yaşıyor. Özellikle Almanya'daki takımlarda Gazze'deki soykırımı dile getiren futbolcular dışarıda kalabiliyor ve bir şekilde susturulmaya çalışılıyor. Futbolculara yönelik sorunlar yaşanıyor. Pek çok futbolcu bundan dolayı destek vermekten çekiniyor. Bir taraftan saygı duyuyorum, çünkü çoğu futbolcunun ailesi ve çocukları var. Korkuyorlar, kariyerlerinin bitme ihtimali de olabilir ama benim inancım çok farklı olduğu için, Allah'a inandığım için ve her şeyimde o olduğu için kariyerimde hiçbir zaman susmadım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yılbaşında sil baştan değişiyor! Aracı olan herkes ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var

Aracı olan herkes bunu ödeyecek! Bedeli 290 bin TL'yi bulan var
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Ünlü estetik doktoru Zülfü Akşit, trafik kazasında hayatını kaybetti

Ünlü estetik doktoru feci şekilde can verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Gaziantep'te en az 4 çocuğu olan aileler çekiliş ve kuraya girmeden ev sahibi olacak

Bu şehirdeki 4 çocuklu aileler yaşadı! Kurasız ev sahibi olacaklar
Avrupa basını, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçını konuşuyor

Avrupa dün gece olanları konuşuyor
Mert Hakan'ın golden sonra yaptıkları olay oldu

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Yılmaz Özdil Sözcü TV'nin başına geçti! İşten çıkarma dalgası sonrası yönetimde köklü değişiklik

14 kişi işten çıkarılmıştı! İşte Sözcü TV'nin yeni patronu
Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı

Maçtan sonra futbolcuları dövdüler! İki oyuncu iş göremez raporu aldı
30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım

30 kilo veren Ata Demirer: Boğaz'da kürek çekmeye başladım
Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi

Gürsel Tekin'e Gezgin'den sert yanıt: Abi tavsiyesi alacağım son kişi
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan eski generalin cezası onandı
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı

Eski futbolcu Gökhan Gönül gözaltına alındı! Suçlama yüz kızartıcı
Türkiye'nin havası en kirli ili! Maskeyle dışarı çıkıyorlar

Türkiye'nin havası en kirli ili! Maskeyle dışarı çıkıyorlar
BOTAŞ tesisinde yangın! Alevler yükseldi, alarm durumuna geçildi

Botaş tesisinde yangın! Patlamalar yaşandı, alarm durumuna geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.