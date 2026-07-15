Kahramanmaraş'ta kayalıklara düşerek yaralanan çocuk kurtarıldı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde mesire alanında kayalıklara düşen 14 yaşındaki çocuk, AFAD ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde mesire alanında kayalıklara düşen çocuk, AFAD ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.
Döngele Mahallesi'ndeki mesire alanına ailesiyle pikniğe giden 14 yaşındaki A.K.C, göleti izlediği sırada dengesini kaybederek kayalıkların arasına düştü.
Yakınlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgenin dik ve engebeli yapısı nedeniyle ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak halat sistemi kurdu.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından ulaşılan A.K.C, bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.