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Mescid-i Haram imamı el-Cuheni, Kosova'da yatsı namazı kıldırdı

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Mescid-i Haram imamı Abdullah Avad el-Cuheni, Kosova'daki temasları kapsamında başkent Priştine'deki Şuayb Arnauti Camisi'nde yatsı namazını kıldırdı.

Mescid-i Haram imamı Abdullah Avad el-Cuheni, Kosova'daki temasları kapsamında başkent Priştine'deki Şuayb Arnauti Camisi'nde yatsı namazını kıldırdı.

Kosova İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Naim Ternava'nın davetlisi olarak bulunduğu Kosova'da el-Cuheni, yaklaşık 1000 kişilik bir cemaatin katılımıyla yatsı namazında imamlık yaptı.

Namazın arından cemaate yaptığı konuşmada el-Cuheni, Müslümanların Allah'ın kitabı Kur'an'a ve Allah'ın son elçisi Muhammed peygamberin sünnetine sarılmaları gerektiğini söyledi.

Ternava da 600 yıldan fazla bir sürenin ardından bir Mescid-i Haram imamının Kosova topraklarına ayak bastığını kaydederek el-Cuheni'nin Medine'deki Mescid-i Nebevi, Mescid-i Kıbleteyn ve Kuba Mescidi'nde de imamlık yaptığını aktardı.

Perşembe günü Prizren şehrini de ziyaret edecek olan el-Cuheni, burada Osmanlı döneminden kalma Sinan Paşa Camisi'nde akşam namazını kıldıracak. El-Cuheni cuma günü yine başkent Priştine'de Büyük Cami olarak da bilinen Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde cuma hutbesini irad edecek.

Medine'de 1976'da doğan el-Cuheni, 16 yaşında Mekke'de düzenlenen Dünya Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasında birinciliği elde ederek ün kazanmıştı.??????

Kaynak: AA / Agim Sulaj - Güncel

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