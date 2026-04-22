Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler polis korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi

İsrail polisinin korumasındaki çok sayıda fanatik Yahudi, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın gerçekleştirdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın Kudüs Valiliğinin açıklamasına yer verdiği haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskında provokatif eylemlerde bulundu.

Fanatik Yahudiler, Aksa'nın doğu bölgesindeki Rahmet Kapısı ile Kubbetüs Sahra yakınlarında "secde" gibi bazı dini ritüeller gerçekleştirdi.

Valilik ayrıca İsrail'de "Heykel Örgütleri" adıyla bilinen fanatik ve aşırıcı grubun, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilere "Aksa'ya baskın düzenlemek için toplanmaları ve avlusunda İsrail bayrağı açmaları çağrısı" yaptığını aktardı.

İsrail polisinin korumasındaki yaklaşık 150 fanatik Yahudi salı günü de Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskında dini ritüeller yaparak İsrail bayrağı açmıştı. Baskın, bölgesel ve uluslararası tepkilere neden olmuştu.

Nisan ayının başından bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Aksa'nın avlusu içinde halka açık dini ritüeller düzenlediği baskınların sayısında artış olduğu belirtiliyor.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in 2022 yılı sonunda göreve başlamasından bu yana, Tel Aviv yönetiminin Aksa'daki ihlalleri arttı.

Filistinliler, İsrail'in Doğu Kudüs'ü Yahudileştirmek, Mescid-i Aksa dahil, kentin Arap ve İslami kimliğini silmek amacıyla ihlallerini yoğunlaştırdığını vurguluyor.