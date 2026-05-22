Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek 2 muhafızı darbetti

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği ve Mescid-i Aksa muhafızlarından 2'sini darbettiği bildirildi.

Filistin'e bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Yahudi inancına göre kurban olarak sunmak üzere ekmek taşıyan" 9 İsraillinin Mescid-i Aksa muhafızlarına saldırdıktan sonra zorla Aksa'ya girdiği belirtildi.

Açıklamada, İsraillilerin Kubbetü's Sahra avlusuna kadar ulaştığı ifade edilerek, olayın "1967'de Kudüs'ün işgalinden bu yana bir ilk ve tehlikeli bir emsal" olduğu vurgulandı.

Baskının, Yahudilerin "Şavuot Bayramı" dolayısıyla aşırılık yanlısı "Tapınak gruplarının" yoğun kışkırtmaları eşliğinde gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, bunun Mescid-i Aksa içinde yeni fiili durumlar oluşturma girişimlerinin bir parçası olduğu ifade edildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada da gaspçı İsraillilerin Bab el-Gavanime Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya girdikleri, Aksa muhafızlarından 2'sine saldırdıktan sonra Kubbetü's Sahra avlusuna "kurban olarak sunulan ekmek taşıyarak" ulaştıkları belirtildi.

Açıklamada, yaşananlar tehlikeli bir tırmanış ve Mescid-i Aksa'da dini ritüeller dayatma girişimi olarak değerlendirildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, son dönemde polis korumasında Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarında artış yaşanıyor.

Filistinliler, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te, özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerini artırarak kentin tarihi ve İslami kimliğini hedef aldığını vurguluyor.