Mescid-i Aksa ramazanda binlerce Müslümanı ağırlamaya hazır (2)

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Başkanı Şeyh Azzam el-Hatib, mübarek ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen binlerce Müslümanı ağırlamaya hazır olduklarını söyledi.

AA muhabirine Mescid-i Aksa'ya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hatib, "Müslümanların Mescid-i Aksa'ya gelip huzur ve sükunet içinde ibadet edebilmesi için ramazan ayının sakin geçmesini umuyorum." diye konuştu.

Şeyh Hatib, Ürdün'e bağlı İslami Vakıflar İdaresi olarak Mescid-i Aksa'da herkesin gönül rahatlığıyla ibadet edebilmesi için dini açıdan ve sağlık açısından uyumlu bir program hazırladıklarını ifade etti, her yıl olduğu gibi bu yıl da Filistin'den ve dünyanın dört bir yanından gelip burada ibadet etmek isteyen Müslümanlar için gerekli düzenlemeleri yaptıklarını kaydetti.

Mescid-i Aksa'ya gelen müminlerin rahatını düşündükleri için, her şeyi düzene sokmak amacıyla tedbirlerin alındığını belirten Hatib, dini programların yanı sıra sağlık önlemleri ve iftar yemeklerini içeren yoğun programlar hazırladıklarını söyledi.

Dini programlar ve sağlık önlemleri

Hazırlıklarla ilgili bilgi veren Hatib, sabah saatlerinden akşama kadar dini dersler olacağını ve her vakit namazından sonra hocaların dini dersler vereceğini ifade etti.

Teravih namazı için özel bir program hazırladıklarını söyleyen Hatib, hafızlardan oluşan bir grup alimin hazır bulunacağını aktardı.

Her yaştan Müslümanın Mescid-i Aksa'ya geleceğine, gelenlerin arasında hastaların da olabileceğine işaret eden Hatib, herhangi bir ihtiyaç durumunda müdahalede bulunmak için Vakıflar İdaresinin anlaştığı 13 sağlık kuruluşunun ekiplerinin hazır bekleyeceğini ifade etti.

Hatib ayrıca, Filistin Kızılayının da ramazan ayı süresince Vakıfları İdaresine 23 ambulans tahsis ettiğini aktardı.

Günlük iftar sofraları kurulacak

Başkan Hatib, "Mescid-i Aksa'da her gün iftar verilecek. Gelenlerin hepsine iftar sofrası kurmak için çalışıyoruz." dedi.

Mescid-i Aksa'da tertip ve düzen konusuna da değinen Hatib, Mescid-i Aksa'yı Düzenleme Komitesi ve izci ekiplerinin uygun sayıdaki görevliler ile yan yana çalışacağını belirtti.

Bu ekiplerin Aksa'ya gelenlerin rahatı ve huzuru için çalışacağına işaret eden Hatib, kalabalık olmasını engellemek, giriş çıkışları kolaylaştırmak ve gerektiğinde içeride sağlık görevlilerine yol açmak için kapılara görevliler yerleştirileceğini söyledi.

Kubbetüs Sahra'nın ve avlusunun kadınlar için, geri kalan bölümlerin ise erkeklerin namaz kılması için tahsis edileceğini kaydeden Hatib, Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından Aksa'da kılınan namazların yayınlanacağına da dikkati çekti.

-"Kudüs'te sükunetin hakim olması için her türlü çabayı gösteriyoruz"

"Bu kutsal ayın, bu mukaddes şehirde güvenli bir şekilde geçmesini" temenni eden Şeyh Hatib, "Bu nedenle huzur ve sükunetin hakim olması için her türlü çabayı gösteriyoruz." dedi.

Özellikle zor ekonomik durumların gölgesinde Kudüs'ün ibadet edenlerin akınına ihtiyacı olduğunu vurgulayan Hatib, Batı Şeria'da yaşayanların çoğunluğunun Mescid-i Aksa'ya bu mübarek ay dışında ulaşamadığını kaydetti.

Hatib, bölgenin içinden geçtiği bu hassas koşullarda Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın ibadet edenlerin Mescid-i Aksa'ya rahatça gelmeleri ve kapıların yüzlerine kapanmaması için çaba gösterdiğini ve temaslarda bulunduğunu belirtti.

Kral Abdullah'ın yönlendirmesiyle, genellikle Aksa'ya ulaşamayan Müslümanların rahat bir şekilde gelip namazlarını eda edebilmesi ve sükuneti sağlamak amacıyla orada olduklarını söyleyen Hatib, bölgenin ve özellikle Kudüs'ün içinden geçtiği bu zor şartlarda herkesin Aksa'yı ziyaret edebilmesini temenni ettiğini vurguladı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın Mescid-i Aksa çabaları

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Ramallah ziyareti kapsamında 28 Mart'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya gelmişti. Kral 2. Abdullah görüşmede, "Kudüs'teki yasal ve tarihi statüyü korumak, İslam ve Hristiyanlığın kutsallarını gözetmek" için çaba sarf ettiklerini söylemişti.

Uzmanlar, Ürdün Kralı'nın Ramallah ziyaretiyle, ramazan ayı öncesinde İsrail ile Filistin arasındaki muhtemel gerginliğin dozunu düşürmeyi amaçladığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail güçlerinin önlemleri arasında izin verilen yaş aralığında binlerce Filistinli işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm bölgelerinden Mescid-i Aksa'ya geliyor.

İsrail resmi yayın kuruluşunda yer alan haberde, Batı Şeria sakini olan 60 yaş üstü kadın ve erkeklere kısıtlama olmaksızın Mescid-i Aksa'ya girme izni verileceği belirtildi.

İsrail makamları, Gazze Şeridi sakinlerinin camiye girmesine izin verip vermeyeceklerini açıklamazken, Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere genellikle kısıtlamalar getirilmiyor.